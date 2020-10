[아시아경제 오현길 기자] 푸본현대생명은 KB국민은행과 퇴직연금 상품제공 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

푸본현대는 기존 DB형(확정급여형)에 추가로 DC형(확정기여형) 및 IRP(개인형퇴직연금) 상품을 제공하게 됐다.

푸본현대 퇴직연금 자산은 2016년 4조6000억원에서 꾸준히 증가해 올 9월 기준 7조7000억원로 업계 2위에 올랐다.

푸본현대 관계자는 "저금리가 지속되면서 개인이 직접 적립금 운용을 지시하는 DC형과 IRP의 수익률 관리에 관심이 높아지고 있다"며 "KB국민은행이 가지고 있는 선진 고객관리 노하우와 푸본현대생명의 상품경쟁력이 만나 퇴직연금 시장에서 시너지를 창출해 나갈 것"이라고 말했다.

