화재로 연기가 마포역사로 유입, 인명피해는 현재까지 없어

[아시아경제 정동훈 기자] 6일 오후 4시 55분께 서울 마포구 마포역 인근 주상복합 건물 지하 1층 식당에서 화재가 발생했다.

서울교통공사와 소방 당국에 따르면 마포역과 연결된 인근 주상복합 건물에서 발생한 화재로 인한 연기가 마포역사로 유입되면서 오후 5시 6분부터 열차가 마포역에서 정차하지 않고 지나가고 있다.

화재로 인한 인명피해는 현재까지 없는 것으로 알려졌다.

