한진중공업은 아시아 소재 선주와 1000억원 규모의 석유화학제품운반선 2척 공사수주 계약을 체결했다고 6일 공시했다.

계약금액은 1000억5240만원이다. 이는 지난해 매출액의 6.14%에 해당한다

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr