금성백조, '대구테크노폴리스 예미지 더센트럴' 내달 분양 예정

지하 2층~지상 35층, 9개동, 전용면적 99~152㎡, 총 894가구 조성

연면적 4만2581㎡ 뉴욕 테마 프리미엄 상업시설 '애비뉴스완'도 공급

[아시아경제 김유리 기자] 금성백조는 다음 달 대구 달성군 유가읍 대구테크노폴리스 RC블록에서 주거복합단지 '대구테크노폴리스 예미지 더센트럴&애비뉴스완'을 분양할 예정이라고 6일 밝혔다.

이 단지는 지하 2층~지상 35층, 9개동, 99~152㎡(전용면적), 총 894가구의 아파트로 조성된다. 단지 내에는 지하 1층~지상 3층, 연면적 4만2581㎡ 규모 프리미엄 상업시설인 '애비뉴스완'이 함께 공급된다.

단지 바로 앞 테크노폴리스 중심상업시설이 위치하는 등 생활 인프라가 잘 갖춰져 있다. 이미 활성화돼 있는 중심상권을 도보로 이용할 수 있고 단지 내 뉴욕 맨하탄 감성을 적용한 테마형 스트리트몰 애비뉴스완도 이용 가능하다.

단지 인근에 서대구역~달성군청~테크노폴리스~대국국가산업단지를 연결하는 대구산업선 테크노폴리스역이 조성될 예정이다. 2027년 개통을 목표로 추진 중인 대구산업선을 이용하면 향후 테크노폴리스역에서 서대구역이 있는 대구시내까지 20분 대로 이동할 수 있다. 북현풍IC가 인접해 중부내륙고속도로와 경부고속도로를 이용한 광역 이동이 수월하다.

단지 인근 포산고를 비롯해 초·중·고가 다수 위치했다. 중심상업지구에 학원가가 조성돼 있다. 단지 동측으로 비슬산을 조망할 수 있으며 단지 서측에는 축구장 약 9배 면적 크기(약 6만4000㎡) 규모 중앙공원이 위치했다. 단지가 국가산업단지와 테크노폴리스 산업단지로 진입하는 관문에 위치해 직주근접 수요도 예상된다.

단지는 대구테크노폴리스 내 최초로 5·6베이(bay)설계와 펜트하우스 설계를 도입했다. 단지 내 축구장 1.5배 크기의 중앙공원을 배치하는 등 개방감도 고려했다.

견본주택은 달성군 유가읍 봉리 620 일원에 조성되며 11월 중 오픈된다. 입주는 2023년 11월 예정이다.

