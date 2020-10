장진영 "강경화 남편, 4000평 저택이 답답? 서민 얼마나 힘들까"

강경화 남편 이일병, 미국행 논란 확산

[아시아경제 허미담 기자] 강경화 외교부 장관의 남편인 이일병 연세대 명예교수가 요트 구매를 위해 미국 여행을 떠난 것에 대해 장진영 국민의힘 서울 동작갑 당협위원장이 지난 4일 "초호화 저택을 내어주었는데도 힘들다고 하면 서민들은 얼마나 힘들까 생각은 해봤느냐"고 지적했다.

장 위원장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "강경화 장관과 나들이를 간 남편이 묵는 외교부 장관 공관은 4000평에 달하는 부지에 건물 면적만도 400평이 넘는다고 한다"고 말문을 열었다.

그는 "외교부 장관 체면 세워준다고 이런 초호화 저택을 내어주었는데도 답답해서 힘들다고 하면 20~30평 집에서, 아니 10평 오피스텔에서 다람쥐처럼 쳇바퀴 도는 일상을 보내는 서민들은 얼마나 힘든지 한번 생각은 해봤나"고 비판했다.

이어 "게다가 외교부 장관 관사를 돌보는 인원이 13명 정도가 된다고 한다"면서 "남편이 미국에 놀러 갔다가 코로나라도 걸리면 외교부 장관과 외교부 공무원들, 또 그 관사에서 일하는 13명의 직원들이 직접적 위험에 빠진다"고 지적했다.

끝으로 그는 "힘들다고 요트 사러 가는 외교부 장관댁 분들, 진짜 힘들게 사는 사람들 가재, 붕어, 개구리 생각을 할 이유가 없는 줄은 알지만, 그래도 그러는 척이라도 해주면 안 되겠소?"라고 일갈했다.

장 위원장은 이날 페이스북에 또 다른 글을 재차 올려 이 교수를 향해 "그렇게 개인적인 삶이 소중하다면 개인으로 돌아가라. 말단 공무원도 욕먹을까 무서워 눈치 보는 세상"이라고 지적했다.

이어 "뻔뻔함이 미덕이고, 염치는 폐기할 유산인 세상이라지만 그래도 권력 순위 다섯 번째 안에 드는 초고위직 장관, 게다가 최장수 장관의 가족이 누가 뭐라든 내 개인의 삶이 중요하다며 해외여행 마음대로 다니면 말단 공무원보다도 아무 벼슬도 없는 일반 국민들보다도 못한 것 아닌가"라고 비판했다.

한편 이 교수는 요트 구매와 여행 목적으로 지난 3일 미국으로 출국했다. 앞서 이 교수는 미국에서 요트를 구매한 뒤 요트를 타고 미국 연안과 카리브해 등을 방문하겠다는 계획을 수개월 전부터 블로그에 공개해왔다.

이 교수는 정부가 해외여행 자제를 권고했다는 지적에 대해 "코로나19가 하루 이틀 안에 없어질 게 아니다"라며 "맨날 집에서 그냥 지키고만 있을 수는 없다"고 답했다.

논란이 커지자 배우자인 강 장관은 지난 4일 외교부를 통해 "국민들께서 해외여행 등 외부 활동을 자제하시는 가운데 이런 일이 있어 경위를 떠나 송구스럽게 생각한다"고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr