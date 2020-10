속보[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 케일리 매커내니 백악관 대변인이 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 양성 판정을 받았다고 5일(현지시간) 밝혔다.

매커내니 대변인은 지난 1일부터 매일 검사를 받아왔고 이날 아침 양성으로 나타났다고 설명했다.

그는 현재 특별한 증상이 없으며 2주간 자가격리에 들어가지만 업무를 계속하겠다고 덧붙였다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr