부산 다대포해수욕장서 중학생 7명 파도에 떠내려가 1명 실종 1명 의식불명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 사하구 다대포해수욕장에서 물놀이하다 파도에 떠내려간 영남중학교(부산 사하구) 학생 3학년생 7명 가운데 6명은 구조되고 1명이 실종됐다. 구조된 학생 가운데 1명은 의식불명 상태다.

5일 오후 4시 9분께 다대포해수욕장에서 중학생들이 물에 빠졌다는 신고가 접수돼 경찰과 해경, 소방대원들이 긴급 출동했다.

이들 가운데 2명은 자력으로 탈출했고, 3명은 출동한 소방대원과 해경에 의해 구조돼 병원으로 후송됐다. 초기 실종된 2명 가운데 1명은 구조했으나 의식불명 상태이다.

소방과 해경은 헬기 2대와 잠수부 6명 등을 투입해 사고 해역을 수색하고 있다.

이날 학생들은 오후 3시 10분께 온라인 수업을 마치고 10여명이 바다를 찾은 것으로 알려졌다. 이 가운데 7명이 바다에 들어갔다 파도에 휩쓸린 것으로 보인다.

사고가 난 다대포해수욕장은 폐장 상태여서 안전요원이 없었다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr