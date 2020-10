삼성, 가정용 프로젝터 신제품 출시…449만~749만원

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,900 전일대비 700 등락률 +1.20% 거래량 10,874,203 전일가 58,200 2020.10.05 11:09 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 +0.69%.... 최근 5일 개인 603만 5697주 순매수외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고대형 반도체 회사에서 일냈습니다! 상생펀드 출자! 혜택받자! close 가 프리미엄 가정용 프로젝터 '더 프리미어(The Premiere)'를 5일 국내 시장에 출시했다.

더 프리미어는 가정 환경에서도 소비자에게 영화관 같은 스크린 경험을 제공하고자 하는 라이프스타일 TV로, '트리플 레이저' 기술을 적용해 차원이 다른 영상 시청 환경을 제공한다. 트리플 레이저는 R(Red), G(Green), B(Blue) 색상을 각각 다른 레이저를 광원으로 사용해 풍부한 색과 밝기를 제공하는 프로젝터 기술을 말한다.

더 프리미어는 트리플 레이저가 적용된 고급형 모델과 싱글 레이저가 적용된 보급형 모델 2가지로 출시됐다. 출고가는 각각 749만원, 449만원이다.

트리플 레이저가 적용된 고급형 모델은 최대 330.2cm(130형)까지 스크린을 확장할 수 있으며, 삼성전자의 고화질 기술이 그대로 적용돼 TV에서 구현되는 것과 동일하게 4K 화질을 즐길 수 있다.

또한 최대 밝기가 2800안시루멘(ANSI lumen)으로 밝은 환경에서도 제약없이 고화질 영상을 시청할 수 있다. 200만:1의 명암비를 구현해 어두운 이미지의 표현 능력도 뛰어나다.

더 프리미어는 프로젝터 제품으로는 처음으로 HDR10+와 필름메이커 모드 인증도 공식 획득했으며, 40W에 달하는 강력한 내장 우퍼와 어쿠스틱 빔 서라운드 사운드를 갖춰 최고의 영화 시청 환경을 제공한다.

복잡한 설치 과정 없이 벽 앞에 놓고 쓸 수 있는 초단초점 방식을 적용하고 TV에서 사용 가능한 스마트 기능도 탑재돼 넷플릭스, 유튜브 등의 영상 콘텐츠도 간편하게 이용할 수 있다.

더 프리미어는 이날부터 삼성디지털프라자를 포함한 전국 오프라인 매장에서 판매된다. 온라인에서는 네이버 쇼핑 단독으로 5일부터 11일까지 우선 판매되고 이후 다양한 온라인 채널에서 구매할 수 있다.

삼성전자는 오는 12월까지 더 프리미어 구매 고객을 대상으로 매칭스크린과 가구장 할인, 티빙 무비 프리미엄 6개월 이용권 등 다양한 혜택을 제공해 보다 완벽한 홈시네마 환경을 갖출 수 있도록 지원한다.

삼성전자 영상디스플레이사업부 추종석 부사장은 "집 안에 자신의 취향과 라이프스타일에 꼭 맞는 홈 엔터테인먼트 환경을 구축하려는 소비자가 증가하고 있다"며 "특히 화질과 스마트 기능 등 모든 측면에서 우수한 더 프리미어는 보다 완벽한 홈 시네마 경험을 추구하는 소비자들로부터 많은 선택을 받을 것"이라고 말했다.

김혜원 기자