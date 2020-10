확진자 발생한 부산 종합병원, 일부 병동 코호트 격리

[아시아경제 이춘희 기자] 부산에서 3명의 확진자가 나온 한 종합병원의 일부 병동이 '코호트 격리(동일 집단 격리)' 조처 됐다.

3일 부산시 보건당국은 전날 445명을 검사한 결과 5명이 추가 확진돼 부산 지역의 누적 확진자가 453명으로 늘어났다고 밝혔다.

이 중 부산 온종합병원 입원환자인 452번과 453번은 지난 2일 확진 통보를 받은 444번 확진자의 병원 내 접촉자로 분류됐다. 병원 측은 "444번 확진자를 병문안했던 사람이 확진됨에 따라 444번 확진자도 재검사 끝에 2일 확진됐다"며 "이날 추가 확진된 2명은 444번 확진자와 같은 병실을 썼던 사람들"이라고 말했다.

보건당국은 444번 확진자가 입원해있는 해당 병원 6병동을 오는 16일 정오까지 코호트 격리한다는 방침이다. 현재 해당 병동에는 의료진과 입원환자 등 26명이 격리된 상태다. 보건당국은 병원 내 접촉자를 모두 파악했으며, 해당 병동에 대한 소독도 마쳤다고 전했다.

병원 관계자는 "444번 확진자는 1차 검사에서 음성이 나왔지만 선제적으로 격리 조처하고 병동 일부를 외부와 차단했다"며 "코호트 격리된 의료진과 직원, 입원 환자 모두 진단검사 결과 음성 판정을 받았다"고 말했다.

449번 확진자는 부산 북구 그린코아 목욕탕 이용자로 이로써 그린코아 목욕탕 관련 확진자는 방문자 9명, 접촉자 3명을 합해 총 12명으로 늘었다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr