[속보]9월 수출 7개월만에 플러스…'400억·20억달러대' 동시진입

속보[아시아경제 문채석 기자] 우리 수출이 7개월 만에 플러스 전환했다. 정부가 공언한 '전체 400억달러대, 하루 평균 20억달러대'에 진입했다.

산업통상자원부가 1일 밝힌 '9월 수출입동향'에 따르면 지난달 수출액은 480억5000만달러로 전년 동월 대비 7.7% 증가했다.

지난달 조업일수는 23일로, 한 해 전 9월의 20.5일보다 2.5일 많았다.

우리 수출은 2월에 411억7800만달러(하루 평균 18억3400만달러)로 전년 동월 대비 4.3%를 기록한 뒤 7개월 만에 플러스 전환했다.

3월 -0.7%, 4월 -25.1%, 5월 -23.6%, 6월 -10.9%, 7월 -7.1%, 8월 -10.1%였다가 지난달 다시 증가세를 보였다.

조업일수를 감안한 하루 평균 수출액은 20억8900만달러로 전년 동월 대비 4% 줄었다. 하루 평균 수출액은 올해 최대치를 기록했다.

하루 평균 수출액이 20억달러대를 기록한 것은 1월 20억1600만달러(산업부 잠정치) 이후 8개월 만이다.

6월 -18.4%, 7월 -7.1%, 8월 -4%, 지난달 -4%로 3개월 연속 한 자릿수의 감소율을 나타냈다.

앞서 성윤모 산업통상자원부 장관은 지난달 29일 "9월 우리 수출은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 처음으로 플러스로 전환될 것으로 보인다"라며 "코로나19 이후 처음으로 총 수출액 400억달러대와 하루 평균 수출액 20억달러대에 동시에 진입할 것으로 예상된다"고 말했다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 지난달 30일 "9월 수출이 2월 이후 7개월 만에 플러스 전환할 것으로 기대되고 있다"며 "7월과 8월엔 하루 평균 수출 감소율이 한 자릿수로 축소됐다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr