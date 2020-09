G9, 추석 집콕족 위한 ‘홈쇼핑 연합 세일대전’ 진행

[아시아경제 이승진 기자] 이베이코리아가 운영하는 G9(지구)가 10월 1일부터 12일 오전 9시까지 ‘추석연휴 홈쇼핑 연합 세일대전’ 프로모션을 진행한다. ‘집콕 추석’을 보내는 고객이 집에서 편하게 쇼핑을 즐길 수 있도록 GS홈쇼핑, NS홈쇼핑, 신세계tv쇼핑, 롯데홈쇼핑, SK스토아 등 5대 홈쇼핑과 함께 이번 행사를 기획했다.

쿠폰 혜택도 풍성하다. 추석 연휴 기간인 10월 5일까지 스마일클럽 회원에게 ‘12% 할인쿠폰’을, 일반 회원에게 ‘10% 할인쿠폰’을 증정한다. 연휴가 끝난 10월 5일부터는 스마일클럽 회원에게 ‘10% 할인쿠폰’을, 일반 회원에게 ‘7% 할인쿠폰’을 제공한다. 쿠폰은 ID 당 매일 3회씩 다운로드 가능하며, G9 어플리케이션에서 행사 상품을 구매할 경우 할인 적용된다.

식품, 주방가전부터 가을패션, 디지털가전까지 다양한 상품을 만나볼 수 있다. 추천 상품으로, ‘테팔 솔리드 블랙 프라이팬 5종 세트’, ‘실바트 IH 우든 후라이팬 5종 세트(뚜껑포함)’ 등 주방용품을 포함해 ‘연세 뼈칼슘두유 190㎖X96팩’, ‘메이준뉴트리 11개월분 이승남 원장 더블액션 프리바이오틱스 유산균’, ‘20년 추석 나주고깃간 양념 LA갈비 500gx9팩(총 4.5㎏)’ 등 건강식품과 신선식품도 할인가에 만나볼 수 있다.

‘쏘울 실크100% 터틀넥 풀오버’, ‘20FW 모르간 시그니처 모달 하이넥’ 등 활용도 높은 가을 패션의류도 엄선했다. ‘코지마 목/어깨마사지기 트위스터(CMN-100WL)’, ‘버팔로 프리미엄 뉴 프리마A 원터치 팝업 텐트 5~6인용’ 등 포스트 추석 수요가 증가하는 안마기와 가을 제 시즌을 맞은 캠핑용품도 선보인다.

김아연 G9 영업실 팀장은 “올 추석은 외출보다는 집에서 시간을 보내며 언택트로 쇼핑하는 고객들이 늘 것으로 보여, 가을 시즌 필요한 제품을 엄선해 홈쇼핑 연합 기획전을 마련했다”며 “주방가전, 식품, 패션의류 등 홈쇼핑 히트 상품을 한자리에서 간편하게 쇼핑할 수 있다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr