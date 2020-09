농협은행, EBS·청소년연구원과 청소년 혁신모델 개발 협약

NH농협은행·EBS·한국청소년정책연구원, 청소년 혁신모델 개발에 맞손

한국형 청소년 혁신모델 '넥스트 히어로' EBS 통해 11월 중 방송

[아시아경제 박선미 기자]NH농협은행은 22일 은행 본사에서 EBS·한국청소년정책연구원과 함께 청소년 혁신 모델 '넥스트 히어로' 발굴을 위한 업무협약식을 개최했다.

'넥스트 히어로'는 학업·입시 뿐 아니라 사회문제에 관심을 갖고 더 나은 방향으로 변화하기 위해 노력하는 청소년을 말한다. 이날 협약식에는 손병환 NH농협은행장, 김명중 EBS사장, 송병국 한국청소년정책연구원장, 넥스트 히어로 선정위원회 위원장인 강지원 변호사가 참석했다.

세 기관은 올해 초부터 넥스트 히어로를 발굴하기로 뜻을 모으고 지난 7~8월 전국 청소년 단체·학교 등을 대상으로 공모를 실시했다. 이날 협약식에서는 ▲청소년 인재 발굴 ▲청소년 문화 지원 ▲청소년에 대한 인식 개선을 위해 적극 협력하기로 했다.

손 은행장은 협약식 인사를 통해 “NH농협은행은 4년 연속 금감원 선정 1사1교 금융교육 우수회사로 선정될 만큼 평소 청소년 금융교육활동을 활발히 펼쳐왔으며, 이번 협약으로 청소년 전문기관과 청소년 인재를 지원하는 일을 함께 해 매우 뜻 깊게 생각한다”고 말했다. 심사위원장을 맡은 강 변호사는 “능동적 주체로 세상을 변화시켜 가는 청소년들의 스토리에 감명을 받았고, 청소년이 존중받는 사회문화가 조성되길 바란다”는 심사평을 밝혔다.

한편, 각 분야에서 선발된 10명의 청소년을 주인공으로 한 넥스트 히어로 프로그램은 현재 10편으로 제작 중이다. 11월 중 EBS 1TV를 통해 방송될 예정이다.

