추미애, 자녀 논란에 “신속하게 검찰 수사해 민생 전념할 수 있길”

[아시아경제 전진영 기자] 추미애 법무부 장관이 자녀의 병역 특례 의혹 제기와 관련, “신속하게 검찰이 수사해 빨리 결론을 밝힐 수 있길 바란다”고 밝혔다.

추 장관은 14일 오후 국회에서 열린 대정부질문에서 “반복된 가짜뉴스로 상처를 입었다. 진솔한 입장 표명을 부탁한다”는 황운하 더불어민주당 의원의 질문에 “빨리 결론을 명명백백 밝혀서 민생에 전념할 수 있길 바란다”며 이같이 말했다.

그는 “그동안은 진행 중인 검찰수사에 영향을 주지 않기 위해 가급적 언급하지 않았다”면서 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 정부가 잘 대처할 수 있도록 해야 하고 국민도 소란과 소동 속에서 불안하게 만들면 안 된다”고 강조했다.

추 장관은 검찰개혁에 대해선 “특정인을 염두에 두고 개혁하는 게 아니다”라며 “먼 미래를 두고 사회 정의를 구현하는 조직으로서 미래로 가는 길에 있다고 이해해주면 좋겠다”고 덧붙였다.

