코스피·코스닥, 오후 들어서도 순항하며 상승 흐름 유지

[아시아경제 구은모 기자] 코스피지수가 오후 들어서도 상승 흐름을 유지하며 2420선을 기록하고 있다.

14일 코스피는 전 거래일 대비 21.64포인트(0.90%) 상승한 2418.33으로 출발했다. 이날 상승 출발한 코스피는 기관과 외국인의 동반 순매수에 장중 1% 안팎의 오름세를 유지하고 있다. 오후 12시50분 현재 전 거래일 대비 24.07포인트(1.00%) 오른 2420.76을 기록하고 있다.

거래 주체별로 살펴보면 기관과 외국인 투자가가 각각 1281억원, 755억원 순매수하며 지수 상승을 견인하고 있다. 반면 개인 투자자는 2264억원 순매도하며 차익 실현에 나서는 모습이다.

시가총액 상위 종목 중에서는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 5,500 등락률 +3.21% 거래량 2,184,142 전일가 171,500 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 현대공업, 신형 투싼 부품 공급…신규매출 6년간 850억원현대차, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 1.72% ↑코스피, 장 초반 기관·외인 순매수… 1% 가까이 오르며 2400선 회복 close , 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 6,000 등락률 +2.65% 거래량 320,730 전일가 226,000 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 주가 언제쯤 살아날까현대모비스, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 0.44% ↑코스피, 장 초반 기관·외인 순매수… 1% 가까이 오르며 2400선 회복 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 1,200 등락률 +2.03% 거래량 14,161,154 전일가 59,000 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 최근 5일 외국인 1164만 4264주 순매수... 주가 6만 300원(+2.2%)엔비디아 ARM인수·화웨이 반도체 영끌, 반도체 시장 '요동'내일부터 화웨이 주문 全無…반도체 가격 약세 전환 불가피 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 79,700 전일대비 1,300 등락률 +1.66% 거래량 2,812,273 전일가 78,400 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 바닥 찍었나SK하이닉스, 최근 5일 기관 160만 6752주 순매도... 주가 7만 9600원(+1.53%)SK하이닉스, 주가 언제쯤 살아날까 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 435,000 전일대비 5,500 등락률 +1.28% 거래량 197,463 전일가 429,500 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 9월 조정장에 BBIG 사는 동학개미SK하이닉스, 바닥 찍었나SK하이닉스, 주가 언제쯤 살아날까 close 등이 오르고 있고, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 373,000 전일대비 6,000 등락률 -1.58% 거래량 558,428 전일가 379,000 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 9월 조정장에 BBIG 사는 동학개미SK하이닉스, 바닥 찍었나SK하이닉스, 주가 언제쯤 살아날까 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 4,000 등락률 -1.31% 거래량 398,297 전일가 306,000 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 9월 조정장에 BBIG 사는 동학개미SK하이닉스, 바닥 찍었나SK하이닉스, 주가 언제쯤 살아날까 close , LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,513,000 전일대비 5,000 등락률 -0.33% 거래량 11,682 전일가 1,518,000 2020.09.14 13:03 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피보다 코스닥 더 팔아LG생활건강, 3분기 안정적 실적 지속 전망LG생활건강, 후 환유 본초 세럼 선봬 close 등은 내리고 있다.

코스닥 지수 역시 상승 흐름을 이어가고 있다. 이날 전 거래일 대비 5.94포인트(0.67%) 상승한 894.38로 출발한 코스닥 지수는 장 초반 하락 반전하기도 했지만 이내 상승 전환하며 900선 도전에 나서고 있다. 오후 12시50분 현재 전 거래일 대비 5.01포인트(0.56%) 오른 893.45를 기록 중이다.

거래 주체별로는 코스피와 반대로 개인 투자자가 2195억원 순매수하고 있다. 반면 기관과 외국인 투자가는 각각 1104억원, 659억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데는 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 105,700 전일대비 2,500 등락률 +2.42% 거래량 403,989 전일가 103,200 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 주가 10만 5700원.. 전일대비 2.42%코스피, 개인 순매수세에 보합권 마감...2390선에이치엘비 "이뮤노믹, 아시아 시장 공략 위해 서울사무소 개설" close , CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 133,900 전일대비 3,700 등락률 +2.84% 거래량 153,751 전일가 130,200 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 기관·외인 순매수… 1% 가까이 오르며 2400선 회복티빙, 15일부터 국내 미개봉 해외 영화 27편 독점 공개코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 148,900 전일대비 2,900 등락률 +1.99% 거래량 208,225 전일가 146,000 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 기관·외인 순매수… 1% 가까이 오르며 2400선 회복코스피, 2400선 공방…개인·외국인 순매수세코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close , SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 250,100 전일대비 4,100 등락률 +1.67% 거래량 16,041 전일가 246,000 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중코스피·코스닥, 미국 증시 폭락에 장 초반 약세코스피·코스닥, 오후에도 상승 흐름 지속 close 등이 오르고 있는 반면 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 191,100 전일대비 6,300 등락률 -3.19% 거래량 70,232 전일가 197,400 2020.09.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 기관·외인 순매수… 1% 가까이 오르며 2400선 회복코스피, 개인·기관 순매수에 2400선 회복… 코스닥 880선코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지 close , 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 81,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,100 2020.09.14 00:00 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈, '따상상상' 실패…개미 어쩌나“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정카카오게임즈, 상장 3일 만에 상한가 행진 '멈춤' close , 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 201,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 201,400 2020.09.14 00:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 기관·외인 순매수… 1% 가까이 오르며 2400선 회복펄어비스 '검은사막', 글로벌 누적 매출 2조 돌파코스피, 개인·기관 순매수에 2400선 회복… 코스닥 880선 close 등은 내리고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr