보수단체, 4만명 운집 개천절 집회 신고…경찰 "제한적 금지 통고"

[아시아경제 정동훈 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산의 단초가 된 815집회를 주최한 보수성향 단체들이 다음달 3일 개천절에 서울 도심에서 4만여명이 운집하는 대규모 집회를 열겠다고 신고했지만, 경찰이 '제한적 금지'를 통고했다.

4일 경찰에 따르면 자유연대는 전날 광화문광장과 경복궁역 인근 등 총 4곳에 각각 2000명 규모의 집회를, 우리공화당 산하 '천만인무죄석방본부'는 세종로와 효자치안센터 인근에 3만명 집회를 각각 서울 종로경찰서에 신고했다.

태극기혁명국민운동본부(국본)도 중구 을지로입구역 인근에서 수천명 규모의 집회를 열겠다고 서울 남대문경찰서에 신고했다.

경찰은 이날 이들 단체의 집회신고에 대해 모두 제한적 집회금지를 통고했다. 경찰 관계자는 "현재 코로나19 거리두기 2.5단계가 한주더 연장되는 등 감염병 위험이 여전하기 때문에 한달 뒤 위기경보 현재 상황을 유지할 경우 집회를 할수 없다는 내용이 통고됐다"고 설명했다.

앞서 서울시는 감염병예방법에 따라 지난달 21일부터 서울 전역에서 10인 이상 집회를 전면 금지 중이다.

