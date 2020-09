속보[아시아경제 허미담 기자] 3일 경기도는 이날 0시에서 오후 5시 기준으로 33명(잠정 집계)의 확진자가 추가 발생해 누적 3510명으로 집계됐다고 밝혔다.

이날 발생한 확진자는 치킨집(BHC 신흥수진역점) 사장과 직원, 일반시민 등 총 10명으로 성남시가 가장 많았고 최근 집단감염이 발생한 고양시에서 일이삼요양원 입소자 1명 등 6명이 코로나19 양성 판정을 받으며 뒤를 이었다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr