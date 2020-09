피아니스트 랑랑 새 앨범 '바흐: 골드베르크 변주곡' 4일 발매

발매일 오후 11시 유튜브 쇼케이스

[아시아경제 박병희 기자] 피아니스트 랑랑의 새 앨범 '바흐: 골드베르크 변주곡'이 4일 발매된다.

랑랑은 새 앨범 발매 당일 오후 11시(한국시간) 자신의 유튜브에 쇼케이스 영상도 공개한다. 이번 온라인 쇼케이스는 중국 베이징의 절 '동정연'에서 사전 촬영했다. 랑랑은 새 앨범 수록곡을 연주하고 페이스북을 통해 받은 팬들의 질문에 답변하는 시간을 가질 예정이다.

바흐의 골드베르크 변주곡은 피아니스트에게 '음악적 에베레스트'로 통한다. 아리아와 서른 개의 변주곡으로 이뤄진 이 작품은 장시간의 연주 시간 속에서도 흔들리지 않는 표현력과 기술을 요구하기 때문이다.

랑랑도 "이 곡을 마주하기까지 긴 시간이 걸렸다"고 밝혔다. 그는 10대 시절 피아니스트들의 대가 크리스토프 에센바흐가 지켜보는 가운데 이 곡을 연주했고, 20년이 지난 지금에서야 자신의 음악적 연구가 정점에 이르렀다고 여겨 자신만의 해석을 이번 앨범에 담았다.

이번 앨범의 2CD 스탠다드 버전에는 골드베르크 변주곡 전곡의 스튜디오 레코딩이 담겼다. 4CD 디럭스 버전에서는 스튜디오 레코딩과 더불어 바흐가 몸담았던 라이프치히의 성 토마스 교회에서 녹음된 공연 실황까지 함께 만나볼 수 있다.

바흐는 불면증에 시달리던 러시아 대사 헤르만 카를 폰 카이저링크 백작의 의뢰로 골드베르크 변주곡을 만들어졌다고 알려져 있다. 드레스덴에 주재하고 있던 카이저링크 백작은 바흐에게 잠이 오지 않을 때 듣고 즐길 수 있는 "감미롭고 경쾌한 성격의 곡을 만들어 달라"고 요청했다. '골드베르크 변주곡'이라는 제목이 붙은 이유는 이 곡을 연주하게 될 사람이 바흐의 어린 제자이자 백작이 총애하는 클라비어 연주자인 요한 고트리프 골드베르크였기 때문이다.

랑랑은 오는 12월13일 한국을 찾아 서울 예술의전당 콘서트홀에서 바흐의 골드베르크 변주곡을 연주할 예정이다.

