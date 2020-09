경남대, LG전자 채용 연계형 인턴십 합격자 배출

장기현장실습 후 정규직원 채용 예정

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남대학교는 최근 경남 지역혁신플랫폼사업의 목적으로 진행된 ‘LG전자 채용 연계형 인턴십 전형’에서 최종합격자 6명을 배출했다고 3일 밝혔다.

도가 주관하는 이번 ‘LG전자 채용 연계형 인턴십’은 ▲기계(R&D 기구) ▲전기·전자(R&D Hardware) ▲컴퓨터(R&D SW) 등 3개 분야에서 도내 대학별로 학생을 추천받고, ‘LG 인·적성시험’, ‘서류심사’, ‘1·2차 면접’ 등의 단계를 거쳐 지역 인재를 선발했다.

전형에 합격한 학생들은 9월부터 12월 중순까지 약 15주간 장기현장실습을 거쳐 LG전자 정규직원으로 채용될 예정이다.

이번 전형에 대비해 경남대 대학 일자리센터는 LINC+챌린저사업단과 함께 학생들을 대상으로, 인·적성시험, 자기소개서 작성, 직무교육, 모의 면접 등 맞춤형 프로그램을 제공해 왔으며, 그 결과 6명의 최종합격자를 배출하는 쾌거를 이뤘다.

한편 경남도 지역혁신 플랫폼에는 경남도를 중심으로 도내 17개 대학, LG전자·센터랄·한국토지주택공사(LH) 등 도내 11개 기업, 경남교육청·경남테크노파크·한국전기연구원 등 지역 주요 기관이 참여한다.

또 국비 300억원과 지방비 128억원 등 총 448억원을 투입해 스마트제조엔지니어링·스마트제조 ICT 등 융·복합 우수인력 배출을 위한 ‘경남 공유형 대학모델(USG)’을 구축하는 사업이다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr