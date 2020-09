기업銀, 코로나 대응 영업점 직원도 '재택'…온라인 강의로 대체

3일부터 2주간 순환형태로 재택근무제 실시

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행이 은행권 처음으로 전국 영업점 직원들에게도 재택 근무를 적용한다.

2일 IBK기업은행은 ‘사회적 거리두기 2.5단계’ 시행에 따라 3일부터 2주동안 코로나19 대응 재택근무 체제를 실시한다고 밝혔다. 현재 인원 대비 본점은 3분의 1, 영업점은 5분의 1 수준에서 16일까지 순환 형태로 재택근무에 들어간다. 대상은 팀장급 이하 전 직원이다.

은행권 처음으로 코로나19 확산을 막기 위해 영업점 인력까지 재택 근무제에 포함시킨 사례가 나오면서 다른 은행들도 코로나19 상황이 심각해질 경우 비슷한 조치에 들어갈지에 이목이 집중되고 있다.

기업은행은 정부의 사회적 거리두기 방침에 적극 동참하고 고객과 직원의 안전을 지키기 위해 전 직원 대상 재택근무를 결정했다고 설명했다. 공공기관 재택근무 지침이 3분의 1이지만 고객 불편 최소화 위해 영업점 재택근무 비율을 5분의 1 수준으로 결정했다고 덧붙였다.

다만 영업점 직원의 경우 재택으로 정상 업무가 불가능한 특성을 반영해 자금세탁 방지, 직장내 괴롭힘 방지 교육 등 직원이 이수해야 하는 필수 교육과정을 온라인으로 수강하는 것으로 근무를 대체할 방침이다. 더불어 시차출퇴근제도 확대 시행한다. 시차출퇴근제 20% 이상 사용 권고를 통해 혼잡한 출퇴근 시간대에 직원 감염 우려를 최소화 하기 위해서다.

