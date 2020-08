안철수·진중권 '철권토크' 3탄, 친문 비판…"대통령 눈도장만 받으려 해"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 안철수 국민의당 대표와 진중권 전 동양대 교수가 더불어민주당 내 친문 그룹을 강도높게 비판했다.

국민의당은 지난 13일 안 대표와 진 전 교수의 대담을 3차례에 나눠 공개했고, 30일 3번째이자 마지막 영상을 공개했다.

해당 대담에서 진 전 교수는 "민주당은 지금 친문 일색으로 돼 있다. 친박(친박근혜) 일색으로 새누리당이 망했는데 똑같은 일을 저들이 벌이고 있다"며 "인터넷을 통해 친문과 '대깨문'(문재인 대통령의 열성 지지자들을 비하한 표현)이 공천 과정 등에 영향력을 행사하고 있다"고 말했다.

이어 "지도부가 선을 그어야 하는데 다들 앉아서 대통령 눈도장 받으려고 하고 있다. 거수기가 된 것"이라며 "한 마디로 입법부 전체가 (친문에) 장악된 것"이라고 했다.

안 대표는 민주당 김두관 의원이 지난 4·15 총선을 앞두고 '문 대통령을 지키기 위해 오직 헌신하겠다'고 한 말을 언급했다.

그는 "행정부를 견제하는 게 여당의 역할"이라며 "국회의원 자격도 없고, 초등학교 졸업장이 있는지도 의심스럽다"고 비판했다.

아울러 안 대표는 "행정부에 해당하는 왕이 세금을 마음대로 하려 할 때 이를 막고, 국민의 의사를 반영하는 게 의회의 역할"이라며 "이런 것 자체가 완전히 무너진 게 21대 국회의 처참한 모습"이라고 설명했다.

진 전 교수는 "민주당 차기 대권주자들도 저쪽 애들의 눈도장을 받지 않으면 차기 주자가 못된다는 것을 알고 친문 강성에게 예쁨 받을 소리만 하는 것"이라며 "그래서 대안이 없다"고 말했다.

이어 "이재명 씨 정도가 대안이 될 텐데, 이낙연 씨는 얹혀갈 것이다. 그래서 '문재인 시즌2'가 될 것"이라고 언급했다.

한편 안 대표는 정의당 류호정·장혜영 의원을 거론하며 "정의당은 젊은 의원들 때문에 다시 살아날 것 같다"고 했고, 진 전 교수 역시 "믿어도 된다. 그런데 여성이고 20대기 때문에 계속 공격을 받고 있다"고 거들었다.

