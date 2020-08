[골프토픽] 매킬로이 "곧 아빠된다"…"PO는 어떡하지?"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…"곧 아빠된다."

세계랭킹 4위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 30일(한국시간) 미국 일리노이주 올림피아필즈골프장(파70ㆍ7366야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 플레이오프(PO) 2차전 BMW챔피언십(총상금 950만 달러) 3라운드 직후 "아내 에리카는 조만간 딸을 출산한다"며 "부모가 된다"는 소식을 전했다. "지금 아주 흥분된 상태"라면서 "딸이 어서 세상에 나오기를 기다리고 있다"고 덧붙였다.

매킬로이는 2012년 10월 미국 일리노이주 시카고에서 열린 39번째 라이더컵 당시 미국프로골프협회(PGA) 직원 에리카와 처음 만났다. 에리카가 오전 11시25분인 티오프 시간을 12시25분으로 착각한 매킬로이의 부재를 관계자에게 알려 경찰 에스코트 끝에 가까스로 시간을 맞춘 게 인연의 출발점이다. 매킬로이가 싱글 매치플레이 승리를 앞세워 유럽연합의 우승을 이끌었다.

매킬로이는 2014년 5월 테니스 스타 캐럴라인 보즈니아키(덴마크)와 결별한 이후 본격적인 사랑을 키웠고, 2015년 12월 파리여행 도중 에펠탑 앞에서 에리카에게 시가 60만 유로(8억5000만원)짜리 다이아몬드 반지와 함께 청혼해 뉴스를 만들었다. 2017년 4월 아일랜드 애쉬포드 캐슬에서의 비공개 결혼식 역시 비용이 53만5000달러(6억3000만원)나 들어가 시선이 집중됐다.

매킬로이가 "딸이 태어났다는 연락이 오면 바로 떠날 것"이라며 다음달 3일 이어지는 PO 최종 3차전 투어챔피언십 불참을 시사했다는 게 흥미롭다. 현재 PO 랭킹 12위, 30명만 진출하는 3차전 티켓은 이미 확보한 상황이다. 매킬로이는 더욱이 디펜딩챔프다. 극적인 역전우승으로 '1500만 달러(177억5000만원) 잭팟'을 터뜨렸다. "투어챔피언십은 또 나갈 수 있지만 첫 아이가 태어나는 건 딱 한 번뿐"이라며 "명예와 상금을 모두 포기할 의사가 있다"는 설명이다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr