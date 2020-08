'불후' 에이티즈, 김종국X터보 2부 최종우승...첫 출연에 2승 쾌거(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 29일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'(이하 '불후의 명곡') 김종국X터보 2부에서 에이티즈가 최종우승을 차지했다.

이날 '불후의 명곡'은 지난 주에 이어 김종국X터보 2부가 전파를 탔다. 이날 무대에는 카더가든, 몽니, 육중완밴드, 에이티즈, 임정희가 올랐다.

첫 무대는 카더가든이었다. 카더가든은 '불후의 명곡'이 첫 출연이라면서, "원래 TV 나오는 거 좋아한다. 실수하지 않고 무사히 내려왔으면 좋겠다"는 소감을 남겼다. 카더가든이 부른 '어느 째즈바' 무대에 판정단은 "여운이 깊다"고 평했다. 김종국은 "댄스 그룹이지만 발라드도 병행해보자 하는 마음으로 부른 첫 노래"라고 밝혔다.

두 번째는 몽니가 '제자리 걸음'으로 무대를 꾸몄다. 보컬 김신의는 특유의 시원한 발성으로 판정단과 김종국을 감탄시켰다. 김종국은 "난 슬픔을 많이 살려서 불렀는데 너무 남성적으로 부르더라. 이런 노래 스타일이 내가 동경하는 분위기다"라고 극찬했다.

하지만 판정단은 카더가든에게 1승을 안겨줬다.

다음 무대는 육중완 밴드가 올랐다. 육중완 밴드는 'Goodbye Yesterday'를 선곡했다. 흥넘치는 육중완 밴드의 무대에 김종국과 판정단은 함께 박수를 치며 환호했다. 김종국은 "육중완 밴드가 너무너무 잘해줬다. 특히 곡의 디테일을 모두 잘 살려서 은근히 감동받았다"고 평했다. 이에 판정단도 육중완 밴드에 손을 들어줬다.

이어지는 무대는 아이돌 에이티즈가 꾸몄다. 에이티즈는 "음악방송만 하다가 경연 프로그램은 처음이다. 떨리기도 하지만 엄청 잘할수 있다는 기대감에 설레기도 한다"고 소감을 밝혔다. 에이티즈는 화려하고 파워풀한 퍼포먼스로 "검은 고양이 네로"를 불러 기립 박수를 받았다.

에이티즈의 무대가 끝난 후 김종국은 "편곡 보고 깜짝 놀랐다"면서 "이 곡을 이렇게 세련되게 만들어줘서 김정남과 함께 너무 감동받았다. 이 무대는 에이티즈가 육중완 밴드를 꺾고 1승을 차지했다.

마지막은 임정희가 '회상'으로 무대에 올랐다. 폭발적인 가창력을 선보인 임정희의 무대에 김종국은 "워낙 훌륭한 보컬리스트다. 불러주신 것만으로도 영광이다. 공연 보듯이 잘 봤다"고 감사의 말을 남겼다.

끝으로 김정남은 "이 자리에 불러주신 것만도 너무 감사하다"며 '불후의 명곡'의 전설로 참여한 것에 감사를 전했다. 김종국도 "이런 멋진 무대를 꾸며준 동료, 후배 가수들에게 감사하다. 터보의 노래를 새롭게 들려줄 수 있었던 기회였다. 기분 좋다"는 소감을 전했다.

그리고 '불후의 명곡' 김종국X터보 2부 최종우승은, 2승을 거둔 에이티즈에게 돌아갔다.

KBS2 음악예능프로그램 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

