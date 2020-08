"캠핑카·골프채·코로나 예방세트…" 달라진 편의점 추석선물세트

편의점 추석선물세트 관심…다양한 상품 내놔

[아시아경제 임혜선 기자] 코로나 바이러스감염증(코로나19) 재 확산으로 다중이용시설을 꺼리는 사람들이 늘면서 편의점 추석선물세트에 관심이 모아지고 있다. 편의점들은 고가의 캠핑카·골프채부터 커피세트까지 다양한 추석선물세트를 내놨다.

CU는 다음달 18일까지 추석선물세트 사전 예약 할인판매를 진행하며 업계에서 처음으로 오토 캠핑카 판매에 나선다. 코로나19의 영향으로 개인적인 공간에서 휴식을 즐기고 싶어하는 소비자들이 늘어나면서 캠핑에 대한 관심이 커졌기 때문이다. 이번에 CU가 소개하는 캠핑카는 카라반 전문업체 오토홈즈의 대표 상캠핑카로 가격은 7370만원이다. 이 밖에도 오토홈즈 캠프렛 텐트 트레일러(1560만원), 접이식 테이블(65만9000원), 코렐 세카 심플 그릴(8만8000원), 폴딩 캠핑카트(3만900원) 등 다양한 캠핑 장비도 선보였다.

또한 CU는 사회적 거리두기가 일상화되면서 5일 남짓의 연휴를 집에서 보내는 집콕족을 겨냥해 홈코노미 키워드 상품들도 지난해 추석 대비 39.2% 늘렸다.

먼저 홈카페족을 위해서는 말차 맛집으로 유명한 성수동 슈퍼말차의 다도 키트(7만원), 프릳츠 커피 컴퍼니의 원두와 드립백을 담은 프릳츠 홈커피 세트(2만2500원), 커피전문점 할리스의 커피 컬렉션(1만5000원) 등 마니아층의 취향을 담은 커피와 차를 준비했다.

홈트족을 겨냥한 아령세트(6만3000원), 폼롤러(3만900원), 커틀벨(2만3000원), 짐볼(1만5500원) 등 운동 도구와 가족, 친구들과 추억의 게임을 즐길 수 있는 가정용 레트로 게임기(4만5000원)와 루미큐브(3만8000원), 할리갈리(1만9000원) 등 홈엔터 상품도 내놨다.

CU는 이번 추석에는 친지를 직접 방문하는 대신 선물로 대체하는 소비자들이 크게 늘 것으로 보고 지난 설 대비 30% 이상 늘린 약 330가지 상품을 대상으로 무료 택배 서비스를 제공한다.

세븐일레븐은 개인위생, 방역, 건강 등과 관련된 선물세트를 새롭게 선보였다. 적외선 센서를 이용해 신체 접촉 없이 체온을 측정할 수 있는 ‘비접촉 체온계(8만9000원)’와 손소독제, 소독 티슈, 마스크, 핸드워시 등 방역물품으로 구성된 ‘애경 랩신 위생세트 실속형과 고급형(2만4900원/4만9900원)’을 판매한다.

코로나19로 확산된 집밥, 홈카페, 홈트레이닝 등 다양한 트렌드를 반영한 상품들도 마련했다. 최근 집밥의 인기와 1인 가구의 증가로 급성장 중인 가정간편식 시장을 겨냥해 열무김치, 갓김치 등 소용량 김치 6종이 담긴 ‘김수미 손맛김치세트(4만4000원)’와 명란젓, 오징어젓 등 ‘김수미 특제양념젓갈세트(4만8000원)’ 등 차별화된 상품을 내놨다.

또한 별도의 식재료 구매 없이 구성품으로 간편하게 명절 상차림을 할 수 있는 ‘프리미엄 수제전세트 2종(5만원, 10만원)’과 ‘명절한상차림세트(5만9000원)’도 준비했다.

차에서 잠을 자는 '차박'이 인기를 끌면서 차 후미에 연결해 사용하는 ‘위드몽 차박텐트(59만원)’를 준비했다. 야외 활동인 골프의 인기가 치솟으면서 관련 상품도 마련했다. 테일러메이드, 브리지스톤, 캘러웨이 등 골프용품 전문 브랜드의 드라이버(36만9000~42만9000원)와 아이언세트(79만9000~94만9000원) 등 총 6종을 준비했다.

GS25는 프리미엄 청과세트, 정육세트 등 농·축·수산물을 비롯해 가공식품, 주류, 위생용품, 건강기능식품 등 약 700여종의 선물세트를 선보인다. 특히 국가적인 방역위기상황임을 고려해 이번 추석 선물세트에는 ‘건강특별관’을 별도 신설하며 건강기능식품의 종류를 전년대비 40%가량 늘렸다.

또, 언택트 트렌드 확산에 따라 집콕 및 홈루덴스(집에서 놀고 즐기는 사람을 일컫는 신조어) 라이프스타일 트렌드가 반영된 런닝머신, 마사지기, 침구세트, 향기테라피 상품을 기획했다. 비대면 관광을 선호하는 캠핑 및 차박족을 위한 캠핑용품, 반려동물 양육인구 1천만 시대에 맞춘 애견한복, 반려동물 선물세트도 만나볼 수 있다.

이마트24가 올해 추석 선물세트 키워드를 언택트, 건강, 효로 선정하고, 지난 해 추석보다 50% 이상 늘린 223종의 다양한 상품을 준비했다. 이마트24는 언택트 소비가 확산되고 있는 가운데 올해 추석 선물세트 중 70% 이상을 차지하는 162종을 무료배송으로 준비했다. 무료배송 162종은 지난 해 추석 대비 2.3배 늘린 수량이다.

이마트24는 배송이 불가한 30여종의 주류를 포함해 매장에서 판매하는 통조림, 위생용품 일부 상품을 제외하고 모두 무료배송으로 준비했다. 통조림은 10개 이상 주문 시 원하는 곳으로 직배송이 가능하도록 했다.

지금까지 명절 선물세트에서 찾아볼 수 없었던 코로나19 예방세트도 준비했다. 애경랩신세트는 마스크, 핸드워시 2개, 손소독제로 구성돼 있다. 가격은 2만4900원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr