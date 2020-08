홍석천 "코로나 버티기 힘들어, 이태원 가게 문 닫는다"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 방송인 홍석천이 이태원 식당 운영을 중단하게 됐다는 사실을 알렸다.

29일 홍석천은 자신의 인스타그램에 장문의 글을 게재해 운영 중단을 결정하게 된 이유와 소회를 밝혔다.

그는 "이태원에서만 18년을 식당하면서 보냈다. 참 긴 시간이다. 나의 30대 40대 시간을 오로지 이곳에서만 보냈는데 이젠 좀 쉴 때가 된 것 같다"고 작성했다.

계속된 글을 통해 홍석천은 "2000년 30살 나이에 커밍아웃하고 방송에서 쫓겨났을 때 있는 그대로 내 모습을 받아준 이태원이기에 조그만 루프탑 식당부터 시작해서 많을 때는 7개까지도 운영해왔었다"며 "이제 내일 일요일이면 이태원에 남아있는 마지막 가게 마이첼시가 문 닫게 된다"고 밝혔다.

그는 "금융위기, 메르스 뭐뭐뭐 위기란 위기를 다 이겨냈는데 이놈의 코로나 앞에서는 저 역시 버티기가 힘들다. 내 청춘의 꿈, 사람, 사랑 모든 게 담겨있는 이태원. 20대 어린나이 이태원 뒷골목에 홍콩의 란콰이펑 이나 뉴욕의 소호 같은 거리를 만들고 싶다는 막연한 꿈이 세월 지나 만들어졌다 싶었는데 너무너무 아쉽고 속상하고 화도 나고 그러다가도 시원섭섭하다"고 털어놨다.

홍석천은 코로나19 외에도 여러 관계자들과 겪었던 어려움도 털어놨다. 그는 "건물주들, 관에서 일하는 분들 여러가지로 박자가 안 맞았다"면서도 "함께하고 있던 이태원 상인분들 또 십수년 이태원과 제 가게를 찾아와주셨던 모든 분들께 감사드리고 미안하다"고 마음을 전했다.

마지막으로 홍석천은 "언제일지는 모르지만 이태원에 곧 다시 돌아올 것"이라면서도 "이태원 내 사랑 잠시 안녕"이라고 덧붙였다.

