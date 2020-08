[민주 全大] 이해찬 "새 지도부, 사익보다 당과 국가의 이익 우선해야"

[아시아경제 강나훔 기자, 전진영 기자] 이해찬 더불어민주당 대표가 29일 선출될 민주당 차기 지도부를 향해 "사익보다 당과 국가의 이익 우선으로 생각해야 한다"고 당부했다.

이 대표는 이날 민주당 전대 영상 인사말을 통해 "계파와 이해관계 없이 민주적이고 시스템에 따라 일을 처리하면 당은 자연적으로 안정이 된다"며 이같이 말했다.

그는 "민주적 운영과 안정적 운영은 같은 말이다. 항상 선거에 임하는 마음을 가져주시길 바란다"며 "항상 선거에 임하는 것처럼 해야 한다. 선거에 승리하기 위해선 국민과 계속 소통하고 무거운 책임감으로 임해야 한다”고 강조했다.

이어 "고민이란 어항 속의 물고기와 같다"라며 "누군가는 항상 보고 있다는 마음으로 임해야 한다. 선거에 임했을 때와 같이 평소에도 국민 뜻을 들어서 운영해야 한다"고 했다.

이 대표는 "정당 운영이라는 것은 대양으로 항해하는 것과 같다. 때로는 거센 폭풍우와 큰 파도에 마주치게 될 수 있고 폭풍우와 너울을 뚫고 나아갸아할 때도 있다"며 "잊지 말아야 할 건 목표다. 지도부의 방향과 목표가 뚜렷해야 목표한 항구에 도착할 수 있다"고 했다.

그러면서 "문재인 정부 성공과 정권 재창출, 민주·민생·정의·평화의 대항해에 흔들리지 말고 나아가길 바란다"고 재차 당부했다.

그는 "오늘로써 32년간의 현역 정치생활을 마감한다. 여러분과 함께해온 지난 32년은 저에게는 하루하루가 너무 영광스럽고 빛나는 날들이었다"라며 "다시한번 국민 여러분과 당원 동지 여러분께 깊이 감사의 말씀을 드린다"고 했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr