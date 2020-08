[아시아경제 김봉주 인턴기자]가수 MC몽이 근황을 전했다.

28일 MC몽은 인스타그램에 "제가 드디어 오늘 여자친 ...더보기 #낚시그램"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진 속에는 MC몽이 후드티를 입고 마스크를 착용하고 카메라를 응시하는 모습이 담겼다.

그의 게시글을 본 팬들은 "아 이런 거에 낚이다니 분하다"등의 댓글을 남기며 즐거워했다.

한편, MC몽은 1998년 피플크루 멤버로 데뷔해 가수 활동은 물론 각종 예능 프로그램에 출연했다. 2004년부터는 솔로로 활동하며 많은 히트곡을 냈다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr