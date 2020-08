'미우새' 이호철, 산다라 박과 첫 만남서 보인 반응

[아시아경제 김정호 기자] ]'미운 우리 새끼'에서 배우 이호철이 산다라 박과 첫 만남을 가졌다.

23일 오후 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김희철, 산다라 박, 이호철의 일상이 전파를 탔다.

이날 김희철은 두 살 동생 이호철에게 "오늘 중요한 손님이 온다. 어렵게 초대했다. 네 반려견 '깜돌이' 만큼 귀엽다"며 2NE1의 '아이 돈 케어(I dont' care)'를 힌트로 제공해 궁금증을 자아냈다.

이어 김희철은 두 번째 힌트로 "성이 박 씨다"라며 산다라 박을 암시했다. 산다라 박의 찐팬임을 밝힌 이호철은 "나 세수도 안 했는데 갑자기 이러면 어떡하냐"고 당황해 웃음을 자아냈다.

심지어 이호철은 산다라 박과의 첫 만남에 대한 기대감에 향수를 뿌리는 데 이어 정장까지 꺼내 입었다. 아울러 그는 초인종이 울리기만을 기대했다.

이를 본 김희철이 "이렇게까지 했는데 원희 형이 오면 어떡하냐"라며 장난을 쳤다. 이를 들은 이호철은 살벌한 표정으로 답해 웃음을 자아냈다.

이때 초인종이 울렸다. 카메라 뒤에는 이호철이 그렇게 기다렸던 산다라 박이 위치해 있었다. 이호철은 먼저 부끄러운 인사를 건넸다.

산다라박은 특유 상큼하고 발랄한 모습으로 등장해 훈훈함을 자아냈다. 이호철은 "어휴 땀 난다"며 어쩔 줄 몰라했다.

이에 김희철은 "어렵게 섭외했다"고 말했고, 산다라박은 "얘기 듣고 왔어요"라고 반겼다. 이어 김희철은 나이 정리를 하겠다며 이호철에게 "막둥이네"라고 말했다. 이호철은 "누나 말 편하게 하세요"라며 "누나들에게 인기 많거든요"라고 말했지만 산다라박은 "자꾸 존댓말이 나온다"고 말해 웃음을 자아냈다.

더불어 이호철은 "와. 진짜 저 있잖아요. 옛날 '컴백홈' 이런 것도 다 알아요"라며 2NE1의 노래를 계속해서 언급했다.

산다라박이 카메오로 출연한 드라마까지 언급하며 이호철의 팬심을 드러냈다.

이에 그는 "영화 첫 촬영보다 더 떨린다"며 설레는 모습을 보였고, 티셔츠에 산다라박 사인까지 받았다. 인증샷까지 남기는 모습에 김희철은 "진짜 행복해 하는구나"라고 놀라워 했다.

나아가 이호철은 산다라박과 중국요리 집에서 본 적이 있다고 말했고, 김희철이 "셋이 한 번 가자"는 말에 "말만 하지 마시고요"라고 강조해 주변에 웃음을 안겼다.

한편, 미운우리새끼는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr