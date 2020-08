대구시, 기관별 '코로나19' 책임방역체제…교회 비대면 예배 '행정명령'

권영진 시장, 21일 확대간부회의서 향후 2주간 비상근무 지시

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] "최근 수도권을 중심으로 확산되고 있는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 전파력이 올해 초 대구지역 확산 때보다 빠르다. 신천지 중심이었던 대구와 달리 감염원이 된 집단 클러스터가 굉장히 많다."

권영진 대구시장은 21일 오전 영상회의로 개최된 확대간부회의에서 '코로나19' 확산을 막기 위한 선제적 대책을 주문하며 향후 2주간 구·군, 산하기관 전체에 대해 기관별 책임방역체제로의 비상근무를 지시했다.

9월3일까지 2주간 대구시 공무원과 산하 기관 모든 직원들에게 수도권 방문을 자제하도록 지시하는 한편 유흥 시설, PC방 등 13개 고위험 시설에 대한 방역 수칙 준수 여부 등을 집중단속토록 했다.

권 시장은 "교회가 2주간 비대면 예배로 스스로 전환하겠다고 대기총에서 성명을 발표했고 모든 교회에 권고를 했다. 대구시에서도 이러한 권고를 담은 행정조치를 시행한다"며 구·군에서는 점검과 계도 활동을 펼칠 것을 주문했다.

권 시장은 이날 대구희망지원금과 관련, "신용카드나 체크카드를 수령하는 것을 권장하고, 불가피하게 대구행복페이로 지급받는 경우 한꺼번에 몰려서 방역에 지장이 생기는 일이 없도록 잘 조절해 주는 지혜도 발휘해 달라"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr