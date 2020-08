오바마, 트럼프 작심비판…"美대통령직을 TV쇼로 만들어버렸다"

오바마, 민주당 대선후보 전당대회 찬조연설

직접 비판 자제했던 것과 달라져

"민주주의 제도들 위기 맞았고, 코로나19로 17만명 목숨 잃어"

[아시아경제 나주석 기자] 버락 오바마 전 미국 대통령은 19일(현지시간) 민주당 대선후보 지명 전당대회에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 강하게 비판했다. 지금까지는 후임인 트럼프 대통령에 대해 정면 비판을 삼갔지만 이날은 전혀 달랐다.

19일(현지시간) 오바마 전 대통령은 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 미국 독립혁명박물관에서 화상 연설을 통해 트럼프 대통령의 실정을 지적하면서 조 바이든 민주당 대통령 후보를 지지해달라고 역설했다.

그는 "트럼프 대통령이 정책이나 비전을 계승할 것이라고 기대는 하지 않았지만, 미국을 위해 진지하게 대통령을 맡을 것으로 생각했지만 그렇지 않았다"면서 "그는 공통점을 찾는 데 관심이 없고, 다른 사람을 돕기보다는 자신과 친구들을 위해 권력을 사용했으며, 대통령직을 또 다른 리얼리티쇼로 만들어버렸다"고 지적했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 실패의 책임론도 지적했다. 오바마 전 대통령은 "(코로나로) 17만명이 목숨일 잃고 수백만명이 일자리를 잃었다"면서 "전세계에 자랑스러웠던 미국의 명성은 사라지고, 민주주의 제도들이 이전에 겪어보지 못한 위기에 처했다"고 지적했다.

오바마 전 대통령은 "바이든 후보와 카멀라 해리스 부통령 대통령을 비롯해 누구도 법 위에 있지 않다는 걸 믿는다"면서 "이런 것들은 공화당의 원칙도, 민주당의 원칙도 아니다. 이건 미국의 원칙인데, 이(트럼프) 대통령은 이런 것들을 믿지 않음을 보여준다"고 지적했다.

오바마 전 대통령은 이번 연설과 관련해 연설 직전까지 원고를 수정했을 정도로 각별한 공을 들였다. 당초 전당대회 셋째 날 오바마 전 대통령의 찬조연설이 피날레를 차지할 계획이었지만, 그의 양보로 해리스 부통령 후보 수락 연설이 마지막을 차지했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr