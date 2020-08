구리시, 자전거타기 좋은 도시 만든다

[아시아경제(구리)=이영규 기자] 경기 구리시가 자전거타기 좋은 도시 조성에 나선다.

구리시는 안 시장이 19일 자전거를 타고 돌면서 지역 상권과 자전거도로의 연계성, 자전거도로 확충 사업 대상지 점검 등을 실시했다고 20일 밝혔다.

구리지역 자전거도로는 ▲자전거 전용도로 28.06km ▲자전거ㆍ보행자 겸용도로 52.12km ▲자전거 전용차로 0.34km 등 총 80.52km다.

안 시장은 이날 "시내 인도폭이 협소해 보행자로 인해 자전거 통행이 불편한 구간은 도로 측구와 차도를 다이어트한 폭을 활용하고 차도와의 경계 부분에 경계석을 설치해 자전거 전용차로 조성사업을 추진하겠다"고 약속했다.

또 "이번 현장점검을 통해 자전거도로망을 구축, 생활자전거를 활성화하고, 나아가 구리시를 자전거 도시로 확대 선포해 언제 어디서나 자전거 이용이 편리한 자전거 도시를 만들겠다"고 덧붙였다.

이에 따라 구리시는 인창중학교, 교문중학교를 중심으로 차로의 폭을 조정한 다이어트 도로와 측구를 활용한 자전거 전용차 조성 시범사업을 먼저 시행한다. 또 횡단보도 이용 시 보행자와의 충돌사고를 예방하기 위해 시내 자전거 횡단도로도 확대하기로 했다.

한편 구리시는 자전거 이용 활성화 노력의 결과로 '2019년 자전거이용활성화 정책 시ㆍ군 평가'에서 우수기관에 선정됐다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr