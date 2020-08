갤노트20 초기 구매자에 '갤럭시버즈+' 준다

초기 구매자에게 갤럭시버즈+ 지급

S20때보다 사은품 혜택 풍성해져

31일까지 구입한 경우에만 적용

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 갤럭시노트20를 21일 정식 출시하고 이달 말까지 구매하면 사은품으로 '갤럭시버즈 플러스' 등을 제공한다.

20일 삼성전자는 21일부터 갤럭시노트20를 구입하는 소비자들에게 갤럭시버즈 플러스와 엑스박스 게임패스 컨트롤러, 네모닉 미니, 삼성 케어플러스 1년권 중 하나를 사은품으로 지급한다고 밝혔다.

갤럭시S20 출시 당시에는 갤럭시버즈+(블루)를 9만9000원에 구입할 수 있는 혜택을 제공했던 것과 비교하면 혜택이 훨씬 크다. 이번에는 갤럭시버즈+를 블랙·화이트·핑크 세가지 색상 중 하나를 선택할 수 있다. 앞서 13일까지 진행한 갤노트20 사전예약 기간에는 갤럭시버즈 라이브를 사은품으로 지급했다.

갤럭시버즈+를 비롯한 사은품은 21일부터 31일까지 구입한 경우에만 받을 수 있다. 사전예약 혜택과 중복 지급되지 않는다. 삼성 메멉스 앱에서 '초기구매 사은품 신청'을 거쳐야하며, 사은품 신청기간은 9월15일까지다. 최초 통화일 3일 이후부터 신청 가능하다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr