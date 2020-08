[아시아경제 온라인이슈팀] 인플루언서 오또맘이 날씬한 허리 라인을 자랑했다.

최근 오또맘은 자신의 SNS에 "이뿌게 봐주셔서 고마워요" 라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 오또맘은 앞머리를 귀엽게 묶고 큰 리본이 장식된 핫핑크 비키니를 입은 채 수영장에서 카메라를 바라보며 포즈를 취하고 있다.

한편 오또맘은 인플루언서로 왕성하게 활동하고 있다.

