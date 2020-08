구로구 ‘남쿠칭로’ ‘넥타이마라톤로’ 명예도로명 부여

해외 자매도시, 넥타이마라톤대회에서 이름 따와 … 국제교류 증진, 대회 홍보효과 기대

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 지역내 도로 2곳에 명예도로명 ‘남쿠칭로’와 ‘넥타이마라톤로’를 부여했다.

구로구는 구로의 역사와 도시 브랜드 홍보에 명예도로명을 활용할 계획이라며 주민공모, 온라인 투표, 도로명주소위원회 심의 등의 절차를 거쳐 최근 명예도로명 2개를 결정했다고 20일 밝혔다.

‘남쿠칭로’는 유네스코 아시아태평양 국제이해교육원 인근 새말로18길 (구로동 50-8~26-1번지) 279m 구간이다. 최근 활발한 교류를 이어가고 있는 해외 자매도시 말레이시아 남쿠칭시에서 이름을 따왔다. 상호 도시 간 우호 증진, 지역내 기업의 해외 판로 확보, 관광객 유치 등 국제교류 활성화에 대한 기대를 담았다.

‘넥타이마라톤로’는 구로디지털단지 내 디지털로(구로동 843~179-13번지) 777m 구간으로 2003년부터 해마다 넥타이마라톤대회가 개최되는 곳이다.

구로구 대표 축제인 넥타이마라톤대회를 알리고, 구로공단에서 첨단 IT 산업단지로 변모한 ‘구로디지털단지’의 기업 유치에 기여하기 위해 지정했다.

이번에 지정된 명예도로명들은 앞으로 5년간 사용된다.

구로구 관계자는 “내달 중 명예도로명 표지판을 부착할 예정”이라며 “‘남쿠칭로’와 ‘넥타이마라톤로’가 지역의 명소로 자리 잡길 기대한다”고 전했다.

