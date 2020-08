경남·경북 등 에너지산업 융복합단지 4곳 추가지정…정부지원 강화

[아시아경제 김보경 기자] 산업통상자원부는 19일 에너지위원회 심의를 거쳐 경남, 경북, 부산·울산, 충북 등 4개 지역을 '에너지산업 융복합단지(이하 융복합단지)'로 추가 지정했다.

정부는 융복합단지를 에너지신산업 육성과 그린 뉴딜 확산 거점으로 구축한다는 계획이다.

융복합단지 입주 기업에 대해 지방세 감면, 산업부 R&D 가점, 지역투자촉진보도금 우대 등 지원을 강화하고, 이러한 정부 지원의 법적 근거가 되는 '에너지 융복합단지법' 개정을 추진한다.

지자체와 협력해 중점산업 육성에 필요한 R&D·실증 사업도 발굴한다. 지역 에너지시책과 중점산업 육성방안과의 연계를 강화하는 등 융복합단지의 내실있는 운영을 지원할 계획이다.

지난해 융복합단지로 선정된 광주·전남, 전북의 경우 지역 에너지계획 수립 시 중점산업 육성, 지원 인프라 구축 등 융복합단지 계획과 연계해 반영했다.

성윤모 산업통상자원부 장관은 이날 에너지위원회 모두발언에서 "융복합단지는 지역이 주도하는 그린 뉴딜의 대표적인 사례"라고 강조했다.

성 장관은 "지역의 에너지 인프라를 기반으로 우수한 기업, 연구소를 유치하고 양질의 일자리를 창출함으로써 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

