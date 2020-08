[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시선거관리위원회는 18일 ‘아름다운 유권자 영상 공모전’ 시상식을 개최했다고 밝혔다.

이번 공모전은 유권자의 참여를 통한 주권의식 확산을 위해 ▲내가 경험한 선거 ▲내가 바라는 선거모습 ▲나에게 선거란 등 유권자가 생각하는 선거와 관련된 주제로 진행됐다.

지난 6월 8일부터 7월 17일까지 제출된 작품 총 35편 중에서 선정된 대상(1명)·최우수상(1명)·우수상(3명) 수상자에게는 광주광역시선거관리위원회위원장상과 함께 총 240만 원의 상금이 수여됐다.

대상은 유권자(VOTER)들의 자긍심 재고를 위한 메시지 전달을 내용으로 기획·제작한 박완우씨가 차지했다.

입상한 작품들은 광주광역시선거관리위원회 유튜브에서 볼 수 있으며, 선거방송을 통해서도 방영될 예정이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr