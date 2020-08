SGA솔루션즈, 흑자 전환 성공…"이익 실현 지속할 것"

[아시아경제 박형수 기자] 통합보안전문기업 SGA솔루션즈 SGA솔루션즈 184230 | 코스닥 증권정보 현재가 818 전일대비 38 등락률 +4.87% 거래량 140,606 전일가 780 2020.08.18 11:13 장중(20분지연) close 가 올 2분기 흑자 전환에 성공했다.

SGA솔루션즈는 2분기 별도 기준 매출액은 79억5200만 원으로 전년 동기 대비 16.23% 증가했다고 18일 밝혔다. 영업이익은 10억5000만원으로 흑자 전환했다. 연결 기준으로는 매출액 167억1100만원, 영업이익 8500만원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 1.67% 증가했고 영업이익은 흑자 전환했다.

SGA솔루션즈 관계자는 "보안업계 계절적 비수기인 상반기 실적이 흑자 기조로 돌아서며 호실적을 냈다"며 "실적 개선 흐름을 이어갈 것"이라고 기대했다.

SGA솔루션즈는 흑자전환에 대해 ▲업무 환경 변화 및 정부 정책에 따른 관련 보안 수요 증가 ▲수익성 위주의 사업구조 재편 ▲종속회사의 실적 개선 등이 더해진 결과라고 설명했다.

부문별 실적을 보면 제품 판매 매출이 전년 동기 대비 26% 증가했다. SGA솔루션즈의 주력인 서버보안 솔루션을 비롯해 보안솔루션 매출이 늘면서 실적 개선을 견인했다. 비대면 서비스가 확대되면서 인공지능(AI), 클라우드 등 신기술 도입을 위한 IT시스템 수요가 늘었다. 보안 위협이 커지면서 관련 제품 수요도 증가했다. SGA솔루션즈는 지난해 적자를 기록한 이후로 수익성 개선을 위해 사업 구조 재편을 단행했다. 핵심 솔루션에 집중하면서 비효율적 비용을 줄였다.

SGA솔루션즈 자회사 실적도 좋아졌다. 신기술금융 사업자 액시스인베스트먼트는 주식시장 호황에 따라 투자조합 및 유가증권 평가이익이 증가할 것으로 기대했다.

블록체인 전문기업 SGA비엘씨는 외교부, 환경부, 산업통상자원부 등 블록체인 공공선도 사업에 참여해 기술력을 입증했다. 생체 인증(fido) 플랫폼과 블록체인 기술력을 활용해 차세대 인증 시장에서 꾸준한 성과를 내고 있다. 전자서명법 개정에 따른 수혜가 기대된다.

SGA임베디드는 다음달 SGA클라우드서비스로 사명을 변경하고 마이크로소프트사의 클라우드 솔루션 공급자(CSP)로 클라우드 기반 사업을 확대할 계획이다.

연내 대규모 차세대 공공사업 발주가 예상됨에 따라 SGA솔루션즈의 최대주주인 SGA와의 시너지 효과를 극대화하면서 수익을 창출할 전망이다. 교육행정정보시스템(NEIS) 유지관리사업자인 SGA는 차세대 공공 IT 사업 분야의 수혜 기업으로 주목받고 있다. SGA솔루션즈는 소프트웨어 분리발주 의무화 정책 시행에 따라 그룹사 차원의 동반 성장을 기대하고 있다.

최영철 SGA솔루션즈 대표는 "시큐리티 트랜스포메이션 일환으로 투자한 신규 사업 성과가 가시화되고 있다"며 "올 하반기 신제품 출시를 시작으로 라인업 확장과 매출 증대가 이어질 것"이라고 말했다.

이어 "하반기는 공공 IT 시장의 전통적 성수기와 디지털 뉴딜 정책 본격 시행이 겹치는 중요한 시기"라며 "과감하게 시장을 공략할 것"이라고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr