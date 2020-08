[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 로레나 듀란이 압도적인 건강미를 과시했다.

최근 로레나 듀란은 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 연한 옐로우 비키니를 입고 바닷가 암벽바위 앞에서 풍성한 머리카락을 위로 올린 채 시크한 눈빛으로 카메라를 내려다보고 있다.

한편 로레나 듀란은 정형화된 아름다움을 강조하는 미의 제국 빅토리아 시크릿이 기용한 플러스 사이즈 모델로 화제가 되고 있다.

