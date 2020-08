경기도, 비 피해 위험지역 주민 대피 등 '선제 대응'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 9~10일 중부지방에 또 다시 많은 비가 예보된 가운데 산사태 취약지역과 인명피해 우려지역 주민 528명을 사전 대피시키는 등 선제적 조치에 나섰다.

경기도는 9일 오전 6시 기준 용인ㆍ화성ㆍ파주ㆍ이천ㆍ안성ㆍ과천ㆍ가평ㆍ연천 등 산사태 위험지역 8개 시ㆍ군 420명의 주민들을 사전 대피토록 조치했다고 밝혔다. 또 남양주ㆍ안양ㆍ과천ㆍ가평 등 인명피해가 우려되는 지역 4개 시ㆍ군 108명도 사전 대피시켰다.

도는 앞서 지난 1일부터 9일까지 이재민 구호 지원을 위해 응급구호세트를 연천 3100개, 파주 2100개 등 총 7개 시ㆍ군에 6300개 공급했다. 또 재해용 텐트 290개, 매트리스 380개 등 도 방재 비축물자도 지원했다.

도는 10일 용인ㆍ파주ㆍ연천ㆍ가평에 각 2억원 등 도내 31개 시ㆍ군에 도 재난관리기금을 긴급 지원한다.

김희겸 도 행정1부지사는 이날 오전 도청 재난상황실에서 열린 집중호우 피해 및 대처상황 긴급 점검회의에서 "오늘 밤부터 내일 오전까지가 이번 장마의 고비가 될 것"이라며 "특히 산사태 우려지역과 저수지 붕괴 우려지역에서는 현장에서 지역주민들이 방심하지 않고 위험상황에 바로 대처할 수 있도록 적극 홍보해 달라"고 당부했다.

이어 "5호 태풍 장미도 북상하고 있기 때문에 피해가 확대되지 않게 철저히 대응하고 이재민 임시대피시설 등에서 코로나19가 확산되지 않도록 방역에도 신경써 달라"고 주문했다.

한편 경기도에는 9일 낮 12시에서 10일 0시까지 100~200mm 등 오는 14일까지 비가 계속될 것으로 예보됐다. 이번 비로 경기도에서는 사망 8명, 실종 1명 등 9명의 인명 피해와 231세대 392명의 이재민이 발생했다. 또 산사태 170곳을 비롯해 저수지 등 농업기반시설 90곳, 하천 47곳, 주택침수 462동, 농작물 2699ha, 비닐하우스 3171동 등의 피해가 발생했다.

