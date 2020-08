[아시아경제 이관주 기자] 김병구 제주지방경찰청장이 4일 인천지방경찰청장으로 승진·내정됐다.

김 신임 청장은 경남 마산출신이다. 경남 경산고와 경찰대 법학과, 고려대 대학원을 졸업했다.1989년 경찰대학 5기로 경찰에 입문한 그는 경남지방경찰청 창녕경찰서장, 경기지방경찰청 과천경찰서장, 경찰청 경비국 대테러센터장, 서울지방경찰청 1기동단장 및 경비부 경비1과장 등을 지냈다. 이후 지난해 7월께 치안감으로 승진한 후 경찰청 경비국장을 거쳐 제주청장을 역임했다.

김 청장은 주민이 체감하는 치안만족도 향상을 위해 힘써왔다는 평을 받는다. 외국인 관광객이 많이 찾는 제주에서 외국인 강력범죄에 대한 특별치안대책을 마련하고, 5대 범죄 발생률을 꾸준히 줄인 바 있다.

