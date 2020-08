가정사 논란 박상철, KBS '트롯 전국체전' 하차

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 트로트 가수 박상철(51)이 재혼한 아내와 이혼·폭행 소송설에 휘말리는 등 사생활 관련 논란이 불거진 가운데 KBS 2TV 방영 예정 예능인 '트롯 전국체전'에서 하차했다.

4일 '트롯 전국체전' 측은 "박상철의 소속사와 협의해 프로그램을 함께하지 못하게 됐다"고 밝혔다.

박상철의 하차 사유에 대해선 밝히지 않았지만, 이날 오전 언론 보도를 통해 박상철의 가정사가 도마 위에 오르면서 부담을 느껴 이같이 결정한 것이라는 관측이 업계에서 나오고 있다.

앞서 이날 오전 디스패치는 박상철이 2007년부터 13세 연하의 여성과 외도하면서 혼외자까지 두고 있었으며, 2014년 첫 번째 부인과 이혼한 뒤 2016년 정식으로 혼인 신고를 했다고 보도했다.

디스패치에 따르면 박상철은 두 번째 부인으로부터 폭행 등 혐의로 수차례 고소당했지만 무혐의 처분을 받았고, 부부간 이혼 소송과 취하를 반복했다고 밝혔다.

박상철은 과거 불륜설과 관련해 "할 말이 없고 내 잘못이 맞다. 하지만 개인 사생활 문제였기 때문에 공개적으로 드러낼 필요는 없었다고 생각했다"고 답했고 박상철의 소속사는 이번 논란에 대해 아직 별다른 입장을 밝히지 않고 있다.

