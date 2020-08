안민석 "윤희숙 주택 매각 칭찬…여야 1가구 운동 제안"

[아시아경제 한승곤 기자, 강주희 인턴기자] 안민석 더불어민주당 의원이 2일 윤희숙 미래통합당 의원의 '부동산 5분 연설'과 관련해 "여야 1가구 운동을 제안한다"고 밝혔다.

안 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "통합당 윤희숙 의원의 연설에 대해서 우리 당에서 민감하게 트집을 잡을 필요는 없었다고 본다"며 이같이 말했다.

안 의원은 "물론 강북에 집을 한 채 가지고 있고, 강남에 비싼 전세 살면서 서민인 척 과잉 코스프레를 한 점은 어색하기 그지없다"면서도 "그럼에도 윤희숙 의원이 통합당의 경제혁신위원장으로서 당당하기 위해서 2가구 중 1가구를 매각한 것은 긍정적으로 평가받아야 한다"고 말했다.

이어 "그나마 윤희숙 의원처럼 국회의원들이 모두 1가구 주택을 솔선수범해서 실천한다면 부동산 정책의 신뢰를 회복하는 데 도움이 될듯하다. 정치불신을 해소하는 데도 기여할 것"이라고 주장했다.

그러면서 "청와대에서도 1주택을 실천하고 있으니 김태년 주호영 두 원내대표가 앞장서서 국회의원 1주택 운동을 펼치길 제안드린다"며 "원내대표들이 앞장서길 꺼린다면 뜻을 함께하는 여야의원들이 자발적 운동으로 실천하면 좋을 것"이라고 덧붙였다.

