산단공, 코로나19 극복 위해 동반성장 협력자금 대출 추진

KICOX 글로벌 선도기업 대상

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이사장 김정환, 이하 산단공)은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 경영환경이 어려워진 글로벌 선도기업을 위해 IBK기업은행과 공동으로 '2020년 동반성장 협력자금' 대출을 지원한다고 24일 밝혔다.

공단이 추진하고 있는 동반성장 협력자금 대출은 글로벌 선도기업을 위한 전용사업으로 기업당 최대 10억원의 운전자금을 우대금리를 적용받아 활용할 수 있다. 이번 사업은 이달 28일까지 글로벌 선도기업 담당자를 통해 접수할 수 있다.

산단공은 2014년부터 산업단지 내 글로벌 경쟁력을 보유한 입주기업을 대상으로 현재까지 총 301개사의 글로벌 선도기업을 선정해 지원하고 있으며 IBK기업은행과 공동으로 조성한 펀드에서 지난 6년 간 글로벌 선도기업 90개사가 584억원의 운전자금을 전용 우대금리로 대출받았다.

김정환 산단공 이사장은 "코로나19의 장기화로 인해 많은 기업들이 어려움을 겪고 있는데 조금이라도 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 기업에 도움이 되는 사업을 적극 발굴해 산업단지 내 기업들을 지원하는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr