정총리 “재정건전성 우려 없는 건 아니지만 급한 불은 꺼야”

[아시아경제 임춘한 기자] 정세균 국무총리는 23일 국가 재정건전성과 관련해 “지금 상황은 국민들의 고통을 줄여주고, 기업들이 도산하지 않게 하는 것 등 재정이 마중물의 역할을 해줘야 할 부분이 많이 있다”며 “재정건전성에 대한 우려가 없는 건 아니지만 그래도 급한 불은 꺼야 되겠다는 게 저의 생각”이라고 밝혔다.

정 총리는 이날 오후 국회에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 류성걸 미래통합당 의원의 질문에 대해 “대한민국이 부채가 한 푼도 없는 나라였으면 좋겠다. 그리고 상황이 어려워도 가능한 재정건전성을 유지하기 위해 최선을 다해야 한다는 게 소신”이라며 이같이 말했다.

정 총리는 ‘청와대 일자리 상황판은 잘 있느냐’는 질문에 대해 “저는 아직 본적이 없다”며 “상황판이 중요한 게 아니다. 정부는 매월 일자리 문제에 대해 정말 심각하게 보고 확인하고 반성할 것은 하고 앞으로 어떻게 개선할 것인가 다양한 노력을 펼치고 있다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr