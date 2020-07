진중권, '제보 계정' 만든 조국에 "다시 정치하겠다는 얘기"

조국 "허위나 과장 기사·유튜브 제보 달라" 법적 대응 예고

[아시아경제 허미담 기자] 조국 전 법무부 장관이 자신과 가족에 대한 허위 보도 제보를 받는 이메일 계정을 만든 것에 대해 진중권 전 동양대 교수는 23일 "다시 정치하겠다는 얘기"라고 비판했다.

조 전 장관은 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 "많은 시민들이 제 사건 관련 허위 과장 보도 자료를 학교 이메일로 보내주신다"며 "별도 관리를 위해 계정을 열었다"며 이메일 주소를 공개했다.

이어 "문제 있는 언론 기사, 유튜브 내용, 댓글 등 온라인 글을 발견하면 위 계정으로 보내달라"며 "검토하여 민사, 형사 소송을 제기하겠다"고 밝혔다.

이에 대해 진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 '조 전 장관이 언론과의 전쟁을 선포했다'는 내용이 담긴 기사를 공유하면서 이같이 밝혔다.

앞서 진 전 교수는 전날(22일)에도 조 전 장관을 향해 "내로남불(내가 하면 로맨스 남이 하면 불륜)"이라고 지적한 바 있다.

그는 언론에 대한 법적 조치를 예고한 조 전 장관을 향해 "공적 인물의 언론 검증과정에서 부분적 허위가 있었음이 밝혀지더라도 법적 제재가 내려져서는 안 된다고 했던 분이 이제 와서 언론사들 대상으로 법적 조치를 취하겠다고 선언하는 것은 아무리 논문과 저서를 아무리 다시 읽어도 내로남불"이라고 비판했다.

이어 "특히 '공적인 인물에 대해서는 제멋대로의 검증도, 야멸찬 야유와 조롱도 허용된다'고 했지 않나. 그럼 허용하라. 표현의 자유로 인정하라"고 강조했다. 이는 과거 조 전 장관이 자신의 트위터 계정에 올린 게시글을 인용하면서 현재의 달라진 태도를 비판한 것으로 보인다.

조 전 장관은 2013년 자신의 트위터에 "시민과 언론은 '공적 인물'에 대한 완벽한 정보를 가질 수 없다. 따라서 공인에 대한 검증 과정에서 부분적 허위가 있었음이 밝혀지더라도 법적 제재가 내려져서는 안 된다"고 밝힌 바 있다.

또 "편집과 망상에 사로잡힌 시민도, 쓰레기 같은 언론도 표현의 자유가 있다. 특히 공적 인물에 대해서는 제멋대로의 검증도, 야멸찬 야유와 조롱도 허용된다"는 게시물을 올린 바 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr