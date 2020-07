은성수 만난 날 그룹 CEO 소집시킨 조용병 "금융지원 확대해라"

신한금융, 포스트 코로나 지원을 위한 ‘그룹CEO 긴급 화상회의’ 개최

조용병 회장, 은성수 금융위원장 조찬 회동 이후 내용 공유

금융지원 확대하고 한국판 뉴딜 정책 지원 방안도 논의

[아시아경제 김효진 기자]조용병 신한금융그룹 회장은 23일 그룹 최고경영자(CEO)들과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 위기 극복 및 포스트 코로나 시대에 금융의 역할을 선제적으로 실천하기 위한 방안을 논의했다.

이날 오전 은성수 금융위원장이 5대 금융지주회장과의 조찬 회동에서 주문한 주요 내용을 CEO들과 공유하며 그룹 차원에서 적극적으로 지원할 수 있는 사항들을 논의하기 위해 긴급하게 화상회의를 통해 진행됐다.

조 회장은 이날 회의에서 은 위원장이 코로나19 극복을 위해 금융사들의 적극적인 지원을 요청한 것과 관련해 그룹 CEO들과 회의를 거쳐 현장의 의견 및 애로사항을 적극 반영해 금융지원 범위를 확대하기로 했다. 또한 금융지원이 더욱 효과적이고 실질적으로 운영될 수 있도록 관련 정책지원사항을 금융당국에 건의하기로 했다.

은 위원장은 조찬 회동에서 코로나19 대출 관련 9월 만기 연장과 이자상환 유예 문제에 대해 회장들의 의견을 청취하고 지원을 요청했다.

정부가 추진 중인 ‘한국판 뉴딜정책’을 적극 지원하기 위한 금융의 역할에 대해서도 검토했다. 조 회장은 ‘신한 N.E.O. 프로젝트’를 성공적으로 추진하기 위해 그룹사들의 역량을 집중할 것을 당부했다.

신한금융은 지난 6월 포스트 코로나 시대 신 성장동력 강화를 위한 금융의 선제적 역할을 실천하기 위한 신한 N.E.O. 프로젝트를 발표했다. 이를 통해 ▲관련 대출 및 투자 5년 간 85조 공급 ▲데이터 거래소 활성화 주도적 역할 수행 ▲‘신한 트리플K 프로젝트’를 통한 전국 단위 혁신 성장 플랫폼 조성 등 그룹 차원의 다양한 지원 정책을 추진하고 있다.

조 회장은 최근 이슈가 되고 있는 금융회사와 빅테크 간 ‘기울어진 운동장’ 관련해 금융당국의 양자간 협의회 구성을 통해 균형점을 찾으려는 계획을 설명했다. 조 회장은 향후 구성될 협의회에 그룹의 최고 전문가들을 참여시켜 금융권의 입장만 대변하기 보다는 국가경제 전반의 관점과 금융산업의 발전 방향에서 최적의 솔루션을 찾을 수 있도록 지원할 것을 주문했다.

조 회장은 “국가경제와 금융산업이 동반 성장하기 위해 리딩금융그룹으로서 역할을 충실히 수행하고, 금융산업 발전을 위해 신한금융이 앞장서 나가자” 고 말했다.

