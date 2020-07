현대차, 코로나 충격에 2분기 영업익 전년대비 '반토막'(상보)

2분기 매출액 21조8590억원·영업이익 5903억원

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차는 2020년 2분기 매출액 21조8590억원, 영업이익 5903억원을 기록했다고 23일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 18.9%, 52.3% 감소한 수치다.

현대차는 이날 서울 본사에서 2020년 2분기 경영실적 컨퍼런스콜을 갖고 2020년 2분기 실적은 ▲판매 70만3976대 ▲매출액 21조8590억원 ▲영업이익 5903억원 ▲경상이익 5963억원 ▲당기순이익 3773억원(비지배지분 포함) 으로 집계됐다고 발표했다.

현대차 관계자는 “2분기 실적은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 본격 확산에 따른 주요 시장에서의 이동 제한 조치 시행, 공장 가동 중단 등의 영향으로 글로벌 자동차 수요가 지난해 2분기보다 크게 줄며 판매 및 영업이익이 큰 폭으로 감소했다”며 "그럼에도 원화 약세의 우호적인 환율 환경, 개별소비세 인하, 노후차 교체 지원 등 국내 시장의 세제 혜택 효과 GV80, G80 등 신차 판매 호조 등의 요인이 맞물리며 수익 감소를 소폭 줄일 수 있었다”고 설명했다.

이어 향후 실적 전망에 대해 “하반기 자동차 수요 회복에 대한 기대감에도 불구하고 코로나19의 재확산 및 이에 따른 경기침체 우려가 여전한 상황”이라며 “하반기에도 선제적인 유동성 관리를 지속해 나가는 한편, 주요 신차의 성공적인 출시 및 지역별 판매 정상화 방안을 적극 추진해 수익성 방어에 집중하겠다”고 말했다.

글로벌 시장 판매량은 전년 동기 대비 36.3% 감소한 70만3976대로 집계됐다. 국내 시장에서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 개별소비세 인하로 인한 수요회복과 GV80, G80, 아반떼 등 신차 판매 호조 등으로 지난해 같은 기간보다 판매가 12.7% 증가했다. 반면 해외에서는 중국을 제외한 전 지역에서 수요가 줄면서 전년 대비 47.8% 감소한 47만8424대의 판매고를 올리는 데 그쳤다.

매출액은 원화 약세의 우호적 환율 환경과 제네시스, 스포츠유틸리티차량(SUV) 등 고부가가치 차종 판매 확대에 따른 제품 믹스 개선 효과, 금융 부문 매출 성장 등의 영향에도 글로벌 도매 판매가 큰 폭의 하락을 보이면서 전년 동기대비 18.9% 감소한 21조8590억원을 기록했다.

매출원가율은 원화 약세에도 글로벌 수요 감소 등에 따른 주요 공장 가동률 하락이 고정비 부담 상승으로 이어지며 전년 동기대비 0.1%포인트 높아진 83.0%로 집계됐다. 영업부문 비용은 전사적인 비용절감 노력 등으로 전년 동기 대비 7.8% 감소한 3조 1215억원을 기록했다. 이에 따라 올 2분기 영업이익은 전년 동기대비 52.3% 감소한 5903억원, 영업이익률은 1.9%포인트 하락한 2.7%를 나타냈다.

경상이익은 전년 동기 대비 57% 줄어든 5963억원을 기록했으며, 순이익은 3773억원을 나타냈다.

이에 따라 올해 상반기 누계 실적은 매출액 47조1784억원, 영업이익 1조4541억원을 기록했다.

현대차 관계자는 "어려운 경영환경 속에서도 하반기에도 유동성 관리 중심의 위기 경영을 지속하는 한편 신차 및 SUV 등 고부가가치 제품 판매 확대를 통한 믹스 개선, 지역별 판매 정상화 방안 추진 등을 통해 점유율 확대와 수익성 방어에 주력할 계획"이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr