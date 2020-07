[아시아경제 금보령 기자] NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 8,770 전일대비 250 등락률 -2.77% 거래량 1,270,647 전일가 9,020 2020.07.23 14:19 장중(20분지연) close 이 옵티머스 펀드 보상 안건을 두고 결정을 유보했다.

NH투자증권은 23일 열린 이사회에서 옵티머스 사모펀드 투자자에 대한 긴급 유동성 공급을 위한 선지원 안건 결정을 보류했다고 밝혔다.

이는 이사회에서 장기적인 경영관점으로 봤을 때 좀 더 충분한 검토가 필요한 사안으로 판단한 데 따른 것이다. NH투자증권은 조만간 임시이사회를 다시 개최해 이에 대한 논의를 이어갈 예정이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr