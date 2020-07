한국마사회, 24일 예정했던 부분 관람객 입장 잠정 연기키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국마사회가 24일부터 예정됐던 경마공원 부분 개방을 잠정 연기하기로 했다. 정부의 방역지침·권고사항 등에 따른 조치다.

이에 따라 부산경남경마공원도 당초 24일부터 좌석 정원의 10% 이내에서 관람객 입장을 시행하려 했던 계획을 무기한 연기한다고 23일 밝혔다.

23일 오픈 예정이었던 사전 좌석예약시스템 운영이 보류됐다. 당분간 기존과 같이 무관중 경마를 시행한다.

한국마사회 관계자는 “상황을 보며 방역당국과 협의해 보다 안전한 환경에서 속히 관람객 입장을 재개할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

향후 재개장 일정이 확정되면 한국마사회 홈페이지 등을 통해 알릴 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr