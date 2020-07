영등포구 저소득 아동·청소년에 행복나눔상자 선물

옴니시스템 후원, 농협 서울지역본부 우리 농축산물 꾸러미 60박스 전달...손선풍기 포함 성장기 아동·청소년 위한 맞춤형 선물세트로 구성

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 옴니시스템 후원을 받아 농협 서울지역본부에서 구성한 행복나눔상자 60박스를 지역 내 거주하는 저소득 아동·청소년가정에 지원한다.

채현일 영등포구청장은 21일 오전 옴니시스템 박혜린 대표와 농협 이대엽 서울지역본부장을 비롯한 기업 임직원들과 만나 500만원 상당의 행복나눔상자 전달식을 가지며, 후원에 대한 감사의 뜻을 전했다.

행복나눔상자는 무더운 여름을 이겨낼 손선풍기를 포함해 우유, 돈까스, 떡갈비 등 농협에서 생산한 우리농·축산물로 꾸려졌다.

행복나눔상자는 영등포구 사회복지협의회와 지역 내 18개소의 지역아동센터를 통해 경제적 형편이 어려운 아동·청소년 가정에 전달될 예정이다.

옴니시스템과 농협중앙회 서울지역본부는 꾸준한 나눔과 기부를 통해 취약계층을 위한 사회공헌활동에 앞장서고 있다.

박혜린 대표는 “코로나19의 장기화로 저하된 성장기 아동·청소년의 영양을 보충하고 저소득가구에 활력을 불어넣고자 후원을 결심하게 됐다”고 말했다.

이대엽 본부장은 “자라나는 청소년에게 꿈과 희망을 전하는 계기가 되길 바란다”며 소감을 전했다.

구는 아동·청소년 가정의 자립과 생활안정을 위해 지난 4월 아이랜드 2·3호점을 개소, 돌봄 공백 해소에 힘쓰고 있으며, 여성청소년 보건 위생물품 지원, 결식 위기 아동을 위한 먹거리 종합 선물세트 지원 등 취약가구 아동을 위한 다양한 복지사업을 추진해오고 있다.

채현일 영등포구청장은 “행복나눔상자는 코로나19로 힘든 시간을 보내고 있는 저소득 아동·청소년 가정에 따뜻한 위로가 될 것”이라며 “나눔의 손길 보내주신 옴니시스템과 농협 서울지역본부에 감사드리며, 소외받는 아동·청소년이 없는 탁트인 영등포 만들겠다”고 전했다.

