㈜비앤비코리아, 스킨케어 브랜드 ‘비이(be.)’, 체험단 ‘abler’ 러비더비와 공동개발

화장품 ODM & OEM 전문기업 ㈜비앤비코리아는 향 전문 코스메틱 브랜드 러비더비와 함께 이달 10일 스킨케어 브랜드 ‘비이(be.)’, 체험단 ‘에이블러(abler)’를 공동개발 런칭했다.

㈜비앤비코리아와 러비더비가 함께 런칭한 데일리 스킨케어 브랜드 '비이(be.)'는 기존 스킨케어 브랜드와 달리 고객의 의견을 보다 가까이서 듣고 관련 의견을 제품에 적극 반영하여 제품을 출시하는 제품 런칭 프로세스를 가진 차별화된 브랜드로, 매월 사전 품평단 ‘에이블러(abler)’를 모집한다.

‘에이블러(abler)’는 ㈜비앤비코리아와 러비더비가 공동 개발한 사전 품평단 프로젝트로 기존 시장에서 만나 볼 수 없었던 차별화된 신제품을 미리 만나볼 수 있고 본인의 의견이 반영된 제품을 출시할 수 있는 특별한 기회를 얻게 된다. 또한, ‘비이(be.)’는 에이블러의 피드백에 따라 소비자의 의견이 적극 반영된 좋은 제품을 시장에 출시할 수 있게 되었다.

‘비이(be)’가 ‘에이블러(abler)’를 통한 특별한 브랜드 컨셉을 가질 수 있는 배경에는 화장품 ODM & OEM 전문기업 ㈜비앤비코리아가 있기 때문이라는 것이 ㈜비앤비코리아 측의 설명이다.

㈜비앤비코리아는 개발과 생산만 하는 기존 ODM 방식에서 탈피하여 컨셉, 마케팅 포인트, 트렌드까지 모두 갖춘 제형을 미리 개발하고 이를 브랜드 컨셉에 맞춰 제안하는 기획ODM(Project ODM) 프로세스를 갖고 있다. 화장품 경험이 풍부한 만큼, 트렌드와 품질을 모두 갖춘 제형을 미리 개발해두고 고객사에 제안함으로써 출시되기까지의 기간을 대폭 줄여준 것이다. ‘비이(be.)’의 ‘에이블러(abler)’ 품평단 역시 ㈜비앤비코리아에서 브랜드의 특색에 맞게 개발해둔 제형을 활용하여 빠른 속도로 대응할 수 있기 때문에 가능했다는 평이다.

㈜비앤비코리아 관계자는 "브랜드사와 제조사의 긴밀한 협업으로 기존에는 볼 수 없었던 새로운 형태의 품평단을 진행할 수 있게 된 것 같다."며, "러비더비가 향 전문 브랜드일 뿐만 아니라 스킨케어 전문 브랜드로서 도약할 수 있도록 더욱 적극적으로 도움을 주고 싶다"며 “러비더비 스킨케어 브랜드 ‘비이(be.)’를 위해 신제형개발팀, 상품개발팀 등이 전담 TF를 구성하여 ‘에이블러(abler)’를 매달 적극적이고 지속적으로 운영할 수 있도록 지원 사격할 것”이라 전했다.

한편, ㈜비앤비코리아는 2011년에 설립되어 우수화장품 제조 및 품질관리 기준 적합 업소 인증인 CGMP와 ISO 22716, ISO 9001, ISO 14001을 획득한 화장품 ODM & OEM 전문 기업이다. 현재 OBM(Original Brand Manufacturing) 전문회사로 자리매김하고 있으며, 이를 활성화하기 위해 ‘펀베이션(Fun-vation)’팀이라는 TF를 구성하여 화장품 업계 경험이 없는 초기 진입 브랜드 및 홈쇼핑 진입을 원하는 브랜드의 제품개발에 더욱 도움을 주려고 노력하고 있다.

㈜비앤비코리아와 러비더비가 공동 개발한 사전 품평단 ‘에이블러(abler)’는 7월 20일부터 26일까지 러비더비 공식 홈페이지에서 모집 중이다.

